Дончане старше 65 лет не выйдут на работу до 12 июля
Работодатели Ростовской области ещё две недели не смогут привлекать возрастных сотрудников к их трудовым обязанностям. Запрещающее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев 30 июня. Люди старше 65 лет не смогут вернуться к работе вплоть до 12 июля.
- Новый документ даёт основание для назначения выплаты лицам в возрасте 65 лет и старше пособий по временной нетрудоспособности, - сообщили в правительстве донского региона.
Данный запрет не касается работников медицинских учреждений, депутатов, государственных служащих, волонтёров, членов избирательных комиссий и ряда других профессий.