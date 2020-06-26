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Дончане старше 65 лет не выйдут на работу до 12 июля

Дончане старше 65 лет не выйдут на работу до 12 июля
Работодатели Ростовской области ещё две недели не смогут привлекать возрастных сотрудников к их трудовым обязанностям. Запрещающее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев 30 июня. Люди старше 65 лет не смогут вернуться к работе вплоть до 12 июля.
- Новый документ даёт основание для назначения выплаты лицам в возрасте 65 лет и старше пособий по временной нетрудоспособности, - сообщили в правительстве донского региона.

Данный запрет не касается работников медицинских учреждений, депутатов, государственных служащих, волонтёров, членов избирательных комиссий и ряда других профессий.

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