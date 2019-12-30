В первый месяц нового года ростовчане смогут увидеть в небе два метеорных потока



Два метеорных потока смогут увидеть жители Ростова в январе 2020 года. У любителей астрономии есть возможность понаблюдать за потоками Геминиды и Квадрантиды.



Первый, Геминиды, уже идёт на спад. Своего максимума он достиг 14 декабря, тем не менее при хорошей погоде ночью им всё еще можно полюбоваться. Это один из самых мощных потоков, в пик активности можно наблюдать до ста метеоров в час.



Как рассказал руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын, второе астрономическое явление в январе – это поток Квадрантиды. Каждый год его можно увидеть с 28 декабря по 7 января, максимум приходится на 3-4 января. Квадрантиды имеют среднюю силу – около 40 метеоров в час (в пик активности можно увидеть 150-200). Крупные болиды практически не встречаются при наблюдении за потоком. Чтобы увидеть его, советуют выезжать подальше от городской иллюминации. Стоит заранее узнать, какая будет стоять погода, а также вычислить четверть Луны. Если земной спутник будет ярким, он засветит весь небосклон, и наблюдатели не смогут увидеть падающих звёзд.



Валерий Фёдорович добавил, что сейчас внимание астрономов всего мира приковано к межзвёздной комете, которая ещё в августе 2019 года залетела в нашу Солнечную систему. Это первый гость из галактики, который попал под силу притяжения нашего светила. Хоть учёные и сделали уже все возможные вычисления, они не сводят с неё глаз, наблюдая за её поведением.