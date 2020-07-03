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Дончан предупредили о засухе

Дончан предупредили о засухе
Жителей Ростовской области предупредили о засухе. Об этом говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Знойная погода и отсутствие дождей спровоцировали потерю влаги в почве. Так, уровень влагозапасов в почве составил 50-70% от нормы. Засуха наблюдается не только в Ростовской области, но и в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

На побережье Черного моря из-за жары возможно образование смерчей. Особенно от явления могут пострадать некоторые районы Большого Сочи, Туапсе, также сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри.

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