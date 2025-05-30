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В Ростовской области сотрудники ДПС усилят работу на выходных

В Ростовской области сотрудники ДПС усилят работу на выходных
В Ростовской области в предстоящие выходные дни ожидается усиление контроля со стороны дорожно-патрульной службы. Информацию об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

В целях обеспечения безопасности и поддержания правопорядка на дорогах городов региона 31 мая и 1 июня, в День защиты детей, будет увеличено количество патрульных автомобилей.

Автоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать ПДД, проявлять повышенное внимание и уважение к другим водителям.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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