Фото: ФК Ростов

Нападающий "Ростова" Егор Голенков стал лучшим форвардом Кубка России сезона-2024/25. Об этом сообщили в социальных сетях турнира, опубликовав итоги голосования.Футболист разделил лидерство с Секу Койта из ЦСКА, набрав одинаковое количество голосов – оба спортсмена получили поддержку 64% болельщиков.В голосовании за звание лучшего также участвовали нападающие таких клубов, как «Локомотив», «Зенит», «Динамо», «Ахмат», а также игроки клубов «Амкар» и «Амкал».Помимо Голенкова, вратарь Рустам Ятимов также был признан лучшим игроком сезона в составе донской команды.