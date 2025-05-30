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Нападающий "Ростова" Егор Голенков стал лучшим форвардом Кубка России сезона-2024/25

Нападающий "Ростова" Егор Голенков стал лучшим форвардом Кубка России сезона-2024/25
Нападающий "Ростова" Егор Голенков стал лучшим форвардом Кубка России сезона-2024/25. Об этом сообщили в социальных сетях турнира, опубликовав итоги голосования.

Футболист разделил лидерство с Секу Койта из ЦСКА, набрав одинаковое количество голосов – оба спортсмена получили поддержку 64% болельщиков.

В голосовании за звание лучшего также участвовали нападающие таких клубов, как «Локомотив», «Зенит», «Динамо», «Ахмат», а также игроки клубов «Амкар» и «Амкал».

Помимо Голенкова, вратарь Рустам Ятимов также был признан лучшим игроком сезона в составе донской команды.
Фото: ФК Ростов
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