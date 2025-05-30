В Ростове легковушка сбила 9-летнего ребенка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, в котором пострадал девятилетний мальчик. Инцидент случился 30 мая на проспекте Михаила Нагибина.По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте, недалеко от дома номер 17. Водитель автомобиля "Хендай" не смог вовремя среагировать и избежать столкновения с пешеходом.По информации региональной Госавтоинспекции, после аварии мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи.