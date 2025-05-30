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В Ростове легковушка сбила 9-летнего ребенка

В Ростове легковушка сбила 9-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, в котором пострадал девятилетний мальчик. Инцидент случился 30 мая на проспекте Михаила Нагибина.

По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте, недалеко от дома номер 17. Водитель автомобиля "Хендай" не смог вовремя среагировать и избежать столкновения с пешеходом.

По информации региональной Госавтоинспекции, после аварии мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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