В Таганроге разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину

Фото: Соцсети.

В городе Таганроге ищут пропавшую без вести 65-летнюю женщину. Информации о местонахождении Лидии Анохиной нет с 29 мая.Последний раз горожанка была замечена 28 мая на станции Морской Чулек. Она собиралась ехать в Таганрог на электричке. Однако затем Лидия Анохина перестала связываться с родными. Тогда родственники начали распространять ориентировки в соцсетях.Лидия ростом 160 сантиметров и худощавого телосложения. У нее седые волосы и короткая стрижка. С собой могла взять рюкзак коричневого цвета. Может не разговаривать.Если вам известно, где может пропадать горожанка, сообщите по телефону: 8-928-142-67-21.