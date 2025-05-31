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В Таганроге разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину

В Таганроге разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину
В городе Таганроге ищут пропавшую без вести 65-летнюю женщину. Информации о местонахождении Лидии Анохиной нет с 29 мая.

Последний раз горожанка была замечена 28 мая на станции Морской Чулек. Она собиралась ехать в Таганрог на электричке. Однако затем Лидия Анохина перестала связываться с родными. Тогда родственники начали распространять ориентировки в соцсетях.

Лидия ростом 160 сантиметров и худощавого телосложения. У нее седые волосы и короткая стрижка. С собой могла взять рюкзак коричневого цвета. Может не разговаривать.

Если вам известно, где может пропадать горожанка, сообщите по телефону: 8-928-142-67-21.
Фото: Соцсети.
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