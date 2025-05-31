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В Ростовской области сгорел дом, который выставили на продажу

В Ростовской области сгорел дом, который выставили на продажу
В Новобатайске Ростовской области сгорел дом, который выставили на продажу. Огонь вспыхнул в ночь на 31 мая на улице Красной.

Пламя вспыхнуло на крыше дома. Огонь заметили прохожие и вызвали на место сотрудников МЧС. Через пару минут пламя охватило площадь 35 квадратов. Постройка полностью сгорела.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекали 5 огнеборцев на двух спецмашинах.
Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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