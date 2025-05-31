В Ростовской области сгорел дом, который выставили на продажу

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новобатайске Ростовской области сгорел дом, который выставили на продажу. Огонь вспыхнул в ночь на 31 мая на улице Красной.Пламя вспыхнуло на крыше дома. Огонь заметили прохожие и вызвали на место сотрудников МЧС. Через пару минут пламя охватило площадь 35 квадратов. Постройка полностью сгорела.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекали 5 огнеборцев на двух спецмашинах.Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки.