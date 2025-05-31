Гандболистка "Ростов-Дона" Анастасия Шавман вышла замуж
Гандболистка "Ростов-Дона" Анастасия Шавман вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в Ростове-на-Дону 30 мая.
Спортсменка опубликовала трогательные фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях, сопроводив их словами: "Неизмеримое счастье". Игроки гандбольной команды и фанаты ростовского клуба поздравили Анастасию с этим событием.
Стоит напомнить, что в сезоне-2024/25 команда "Ростов-Дон" завоевала Кубок России. Эта победа стала двенадцатой в истории клуба.