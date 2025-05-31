В центре Ростова-на-Дону неизвестный убил мужчину

Фото: DonDay.ru.

В центре Ростова неизвестный с ножом напал на мужчину. Об этом сообщает портал Donday.ru.Как сообщили очевидцы, происшествие случилось в переулке Братском. Якобы неизвестный мужчина напал на прохожего и ударил его ножом. От полученных ранений он упал на землю и не подавал признаков жизни.По неподтвержденной информации, местный житель скончался на месте.Полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве. Его отвезли в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.