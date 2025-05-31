Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова-на-Дону неизвестный убил мужчину

В центре Ростова-на-Дону неизвестный убил мужчину
В центре Ростова неизвестный с ножом напал на мужчину. Об этом сообщает портал Donday.ru.

Как сообщили очевидцы, происшествие случилось в переулке Братском. Якобы неизвестный мужчина напал на прохожего и ударил его ножом. От полученных ранений он упал на землю и не подавал признаков жизни.

По неподтвержденной информации, местный житель скончался на месте.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве. Его отвезли в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.