В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней.Непогода придет в регион 12 июня около 14:30 и продлится до конца суток. В некоторых районах области ливни возможны и 13 июня.Обильны осадки могут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Жителям региона рекомендуется не покидать свои дома без экстренной необходимости. Не оставляйте свои автомобили вблизи деревьев и рекламных баннеров, чтобы не стать жертвой несчастного случая.