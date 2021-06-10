Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней.

Непогода придет в регион 12 июня около 14:30 и продлится до конца суток. В некоторых районах области ливни возможны и 13 июня.

Обильны осадки могут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Жителям региона рекомендуется не покидать свои дома без экстренной необходимости. Не оставляйте свои автомобили вблизи деревьев и рекламных баннеров, чтобы не стать жертвой несчастного случая.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.