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Дмитрий Дибров специально для фотосессии раздел жену догола

Дмитрий Дибров специально для фотосессии раздел жену догола
Ростовчанку Полину Диброву муж раздел практически догола. Снимки она опубликовала 11 марта в соцсетях.

Не так давно девушка уехала отдыхать на Сейшельские острова. Она устроила фотосессию на фоне тропических пейзажей. Муж самостоятельно выбрал для Дибровой наряд: на ней откровенное бикини, украшение на шее с длинными лентами и в похожем стиле юбка.

- Когда муж может одеть лучше, чем сама бы придумала. Эстет, - пишет многодетная мама в соцсетях.

В комментариях подписчики отреагировали неоднозначно. Кто-то завалил ростовчанку комплиментами, а некоторые назвали Диброву «сделанной».

Полина родилась в Ростове-на-Дону. После переезда в Москву она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Фото: СоцСети
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