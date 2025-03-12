Дмитрий Дибров специально для фотосессии раздел жену догола

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Ростовчанку Полину Диброву муж раздел практически догола. Снимки она опубликовала 11 марта в соцсетях.Не так давно девушка уехала отдыхать на Сейшельские острова. Она устроила фотосессию на фоне тропических пейзажей. Муж самостоятельно выбрал для Дибровой наряд: на ней откровенное бикини, украшение на шее с длинными лентами и в похожем стиле юбка.- Когда муж может одеть лучше, чем сама бы придумала. Эстет, - пишет многодетная мама в соцсетях.В комментариях подписчики отреагировали неоднозначно. Кто-то завалил ростовчанку комплиментами, а некоторые назвали Диброву «сделанной».Полина родилась в Ростове-на-Дону. После переезда в Москву она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.