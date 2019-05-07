Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Для ростовчан следующие длинные выходные будут только осенью

Для ростовчан следующие длинные выходные будут только осенью
Следующие длинные выходные ждут жителей Ростова только в середине осени. Согласно календарю, после длинного майского отдыха, людям придётся поработать 4,5 месяца без дополнительных свободных дней. Исключением будет 12 июня — День России, который выпадает на среду.

В ноябре же в честь Дня народного единства дончане будут отдыхать три дня подряд: с 2-го по 4-е число. Праздник попадает на понедельник, так что после обычных выходных нас ждёт её один бонус.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.