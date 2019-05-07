Для ростовчан следующие длинные выходные будут только осенью



Следующие длинные выходные ждут жителей Ростова только в середине осени. Согласно календарю, после длинного майского отдыха, людям придётся поработать 4,5 месяца без дополнительных свободных дней. Исключением будет 12 июня — День России, который выпадает на среду.



В ноябре же в честь Дня народного единства дончане будут отдыхать три дня подряд: с 2-го по 4-е число. Праздник попадает на понедельник, так что после обычных выходных нас ждёт её один бонус.