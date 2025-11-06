Для донских аграриев ввели мораторий на банкротство

Фото: Donday

Решение о временной приостановке возможности инициирования банкротств в отношении агропромышленных компаний приняли в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Причиной введения моратория на банкротство стало объявление режима чрезвычайной ситуации в 27 районах области из-за неблагоприятных погодных явлений – весенних морозов и последующей летней засухи. Общий ущерб от этих катаклизмов оценивается в 4 миллиарда рублей, при этом пострадало более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.Плохие погодные условия стали причиной значительного сокращения урожайности ранних зерновых культур в текущем году, собранный объем составил 8,3 миллиона тонн, что существенно ниже показателей предыдущего года.Правительственная комиссия признала сложившуюся ситуацию в аграрном секторе как чрезвычайное происшествие федерального уровня, что дает основания надеяться на увеличение мер государственной поддержки. Первоочередной задачей является перенос сроков погашения почти 300 активных кредитных соглашений сельхозпредприятий, подчеркнул глава региона.Из-за серьезных повреждений посевов и значительных потерь урожая, вызванных неблагоприятной погодой, Ростовская область обратилась к федеральному правительству за поддержкой местных аграриев, предложив ввести запрет на подачу заявлений о банкротстве агропредприятий до конца 2026 года.Вследствие этого для аграрных организаций Ростовской области был введен указанный мораторий.Кроме того, региону были предоставлены дополнительные квоты по льготному кредитованию. Это дало возможность сельскохозяйственным производителям Ростовской области привлечь финансовые ресурсы в размере 4 миллиардов рублей и успешно провести осеннюю посевную кампанию.