Пропавшего без вести 16-летнего подростка в Ростове ищут более полусотни волонтеров

В Ростове больше полусотни добровольцев участвуют в поисках пропавшего 16-летнего юноши. Об этом сообщает портал DonDay.

30 октября Иван Улусьянов вышел из дома, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Когда Иван перестал выходить на связь, его родители обратились в правоохранительные органы. На следующий день после исчезновения юноши начались поисковые мероприятия

По информации ПСО, в поисках задействованы 60 волонтеров. Также к поискам подключили водителей, проезжавших по западному мосту, и попросили их предоставить записи с видеорегистраторов.

Есть сведения, что молодого человека видели в Азове.

Если у вас есть информация о местонахождении Ивана, пожалуйста, свяжитесь по телефону: 8 (800) 700-54-52 или обратитесь в службу 112.
Фото: соцсети
