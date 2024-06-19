В Ростовской области непогода погубила 132 тысячи гектаров посевов зерновых культур

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В Ростовской области уборочная площадь ранних зерновых и зернобобовых культур снизилась на 132 тысячи гектаров. Причиной этого стала гибель посевов из-за тяжелых природных условий.- В этом году к летней страде селяне приступили раньше, чем год назад. Всего предстоит убрать 3 млн 216 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Напомним, что в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжительной засухой. Предварительно, фермеры рискуют потерять до 30 процентов всего урожая.