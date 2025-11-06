Новости
Жители Дона запечатлели яркую «Бобровую Луну»

В России взошла «Бобровая Луна», ставшая самым ярким и крупным полнолунием 2025 года. В ночь на 6 ноября жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов могли наблюдать этот феномен.

Особенно впечатляющие кадры сделали жители Ростовской области. Луна была хорошо видна в Батайске, Таганроге и Красном Сулине.

По словам астронома из донской столицы Николая Дёмина, в это время Луна находилась ближе к Земле, чем обычно, и казалась примерно на 8% больше и на 16% ярче.

Дёмин отметил, что за год происходят 12-13 полнолуний, из которых 3-4 могут быть названы суперлуниями, поэтому данное явление не является редким или уникальным.
Фото: соцсети
