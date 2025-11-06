Над районами Ростовской области отразили атаку четырех дронов

Фото: Donday

В ночь на 6 ноября над Ростовской областью была отражена атака с применением четырех БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Всего за минувшую ночь над территорией России были сбиты 75 беспилотников. В Ростовской области отражение атаки затронуло Аксайский, Миллеровский, Мясниковский, Чертковский и Шолоховский районы.По предварительной информации, жители области не пострадали. Сейчас проводится работа по выяснению и оценке возможных последствий на земле.