Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Над районами Ростовской области отразили атаку четырех дронов

Над районами Ростовской области отразили атаку четырех дронов

В ночь на 6 ноября над Ростовской областью была отражена атака с применением четырех БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего за минувшую ночь над территорией России были сбиты 75 беспилотников. В Ростовской области отражение атаки затронуло Аксайский, Миллеровский, Мясниковский, Чертковский и Шолоховский районы.

По предварительной информации, жители области не пострадали. Сейчас проводится работа по выяснению и оценке возможных последствий на земле.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.