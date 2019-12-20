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Для ЦГБ Ростова построят новое здание

Для ЦГБ Ростова построят новое здание
Центральная городская больница им. Семашко разместится в новом здании. Об этом сообщили в администрации донской столицы 23 декабря.

Специально для медучреждения построят 7-этажное здание. Работы начнутся в следующем, 2020-м, году. Завершить строительство планируется через год. Помещения оснастят новым оборудованием, которое приобретут за счёт средств областного и федерального бюджетов.

В действующем комплексе ЦГБ им. Семашко проведут ремонт. Возможно, в старых помещениях оставят некоторые отделения больницы.

В настоящее время разрабатывается проект нового здания ЦГБ. Пока не известно, в какую сумму обойдётся масштабный проект.

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