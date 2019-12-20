Для ЦГБ Ростова построят новое здание



Центральная городская больница им. Семашко разместится в новом здании. Об этом сообщили в администрации донской столицы 23 декабря.



Специально для медучреждения построят 7-этажное здание. Работы начнутся в следующем, 2020-м, году. Завершить строительство планируется через год. Помещения оснастят новым оборудованием, которое приобретут за счёт средств областного и федерального бюджетов.



В действующем комплексе ЦГБ им. Семашко проведут ремонт. Возможно, в старых помещениях оставят некоторые отделения больницы.



В настоящее время разрабатывается проект нового здания ЦГБ. Пока не известно, в какую сумму обойдётся масштабный проект.