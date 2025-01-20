На трассе М-4 «Дон» 20 января образовались заторы из-за ремонта дороги

Фото: DonDay

Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области парализовали дорожные работы. Пробка растянулась примерно на 6 километров под городом Новошахтинском.По данным "Яндекс.Карт", автолюбители стоят в пробке от хутора Красный Кут до Аюты. Отметим, что с каждой минутой затор только увеличивается.Госавтоинспекция Ростовской области предложила пути объезда для водителей. Например, те, кто попал в дорожную ловушку, могут поехать по 964-му км автодороги М-4 «Дон». Далее - транспортная развязка и поворот на Михайлово - Владимировку. Также на 983-м км автодороги М-4 «Дон», выехав на транспортную развязку, можно повернуть в город Красный Сулин. На 969-м км автодороги поехать через города Зверево, Гуково, Красный Сулин или Новошахтинск.