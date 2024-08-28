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Директор школы, расположенной возле нефтебазы в Ростовской области, сделал заявление

Директор школы, расположенной возле нефтебазы в Ростовской области, сделал заявление
Директор школы, расположенной возле горящей нефтебазы в Ростовской области, сделал заявление.

Астаховская школа, находящаяся в посёлке Молодёжном, оказалась в центре внимания из-за своей близости к месту происшествия. Родители учащихся выразили озабоченность по поводу безопасности детей в преддверии начала учебного года.

Для разъяснения ситуации директор учебного заведения Алексей Перепелицын обратился к общественности через чат губернатора. Он заверил, что школа расположена на расстоянии двух километров от нефтебазы и не подвергается непосредственной опасности. Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме.

Несмотря на официальные заверения, часть местного населения продолжает выражать беспокойство. Жители отмечают, что запах гари ощущается на территории всего посёлка.
Фото: Соцсети.
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