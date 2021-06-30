Девы попадут в неприятности, а Раки реализуют планы: гороскоп на июль
Середина лета будет поистине «жаркой». У одних украдут документы, у других обострятся конфликты, а кто-то попадет в неприятную ситуацию. Все это будет сопровождать нарастающая волна агрессии и переживаний. Однако есть и позитивные моменты. Подробный гороскоп на месяц составила астролог Антонина Кариер.
В первой декаде месяца появится напряжение в межличностных отношениях, обострятся конфликты, появившиеся из-за непонимания сторон и невнимательности, а также нежелания вникнуть в суть вещей. Выяснение отношений будут в основном связаны с неразрешенными вопросами недвижимости и должностными обязанностями.
Во второй декаде предоставится возможность подтвердить свою компетентность и способности, проявить себя в деле особо активным и тем, кто переживал за свои ущемленные интересы.
В третьей волна агрессивности уменьшится, но все еще останутся враждебное настроение, вспыльчивость, споры в диалогах.
Для фиксированных знаков (Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев) июль станет знаменательным месяцем. Аналогичная ситуация - и у людей, в натальных картах которых планеты расположены в этих знаках.
Стоит особенно бережно относиться к своей нервной системе и сердцу. До 11 июля не рекомендуется подвергать себя стрессам и необоснованному риску, не нагнетать обстановку в семье и в рабочем коллективе.
В июле фиксированным знакам необходимо заняться дыхательной гимнастикой, сходить на водные процедуры и выделить время на вечерние прогулки.
Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы в первые 10 дней месяца могут попасть в неприятности: к ним появятся необоснованные претензии из-за неверного восприятия информации. Велика вероятность, что у этих знаков украдут деньги или документы.
Период с 13 по 22 июля станет благоприятным периодом для реализации самых амбициозных планов у Раков, Козерогов, Овнов и Весов.
Рыбам, Скорпионам и Ракам стоит отправиться на отдых с 10 по 21 или с 19 по 22 июля. Также это время отлично подойдет для решения имущественных вопросов и воплощения творческих идей.