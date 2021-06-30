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Девы попадут в неприятности, а Раки реализуют планы: гороскоп на июль

Девы попадут в неприятности, а Раки реализуют планы: гороскоп на июль
Середина лета будет поистине «жаркой». У одних украдут документы, у других обострятся конфликты, а кто-то попадет в неприятную ситуацию. Все это будет сопровождать нарастающая волна агрессии и переживаний. Однако есть и позитивные моменты. Подробный гороскоп на месяц составила астролог Антонина Кариер.

В первой декаде месяца появится напряжение в межличностных отношениях, обострятся конфликты, появившиеся из-за непонимания сторон и невнимательности, а также нежелания вникнуть в суть вещей. Выяснение отношений будут в основном связаны с неразрешенными вопросами недвижимости и должностными обязанностями.

Во второй декаде предоставится возможность подтвердить свою компетентность и способности, проявить себя в деле особо активным и тем, кто переживал за свои ущемленные интересы.

В третьей волна агрессивности уменьшится, но все еще останутся враждебное настроение, вспыльчивость, споры в диалогах.

Для фиксированных знаков (Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев) июль станет знаменательным месяцем. Аналогичная ситуация - и у людей, в натальных картах которых планеты расположены в этих знаках.

Стоит особенно бережно относиться к своей нервной системе и сердцу. До 11 июля не рекомендуется подвергать себя стрессам и необоснованному риску, не нагнетать обстановку в семье и в рабочем коллективе.

В июле фиксированным знакам необходимо заняться дыхательной гимнастикой, сходить на водные процедуры и выделить время на вечерние прогулки.

Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы в первые 10 дней месяца могут попасть в неприятности: к ним появятся необоснованные претензии из-за неверного восприятия информации. Велика вероятность, что у этих знаков украдут деньги или документы.

Период с 13 по 22 июля станет благоприятным периодом для реализации самых амбициозных планов у Раков, Козерогов, Овнов и Весов.

Рыбам, Скорпионам и Ракам стоит отправиться на отдых с 10 по 21 или с 19 по 22 июля. Также это время отлично подойдет для решения имущественных вопросов и воплощения творческих идей.

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