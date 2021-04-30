Важные проекты и успешные финансовые сделки: гороскоп для всех знаков Зодиака на май

Последний месяц лета принесет представителям знаков Зодиака различные финансовые сделки и возможность реализовать намеченные планы. В мае будет благоприятный период для различных начинаний и позитивного настроя. Подробный гороскоп на месяц составила астролог Антонина Кариер.- С 4 по 9 мая появится шанс что-то изменить, повлиять на ход событий, но изменения возможны только при участии и заинтересованной сплоченности больших масс людей, при крупных финансовых вложениях или помощи силовых структур. В одиночку изменить ситуацию вряд ли получится, - уверен астролог.Вторая и третья декады месяца будут более оживленными, динамичными и для логистики, переговоров и торговых операций, для продажи оборудования, машин и механизмов, людей интеллектуального труда, писателей, рекламных агентов, для проведения и продажи различных обучающих программ и семинаров, вебинаров.Но проверять репутацию новых партнеров и поставщиков необходимо! В третьей декаде месяца участятся случаи воровства, обмана, в том числе при коммерческих сделках, и использование мошеннических схем.С 29 мая по 21 июня Меркурий - в ретро-движении. От обмана или рук мошенников в первую очередь могут пострадать Близнецы, Рыбы и Девы. Не стоит обольщаться и преувеличивать свои возможности Стрельцам. Не спешите отдавать деньги гражданам, сулящим золотыегоры. Смотрите реально, интересуйтесь деталями, задавайте неудобные вопросы для того, чтобы четко понимать предлагаемые вам условия.Воздушные знаки - Близнецы, Весы и Водолеи - лучше себя будут чувствовать во второй половине мая. Больше возможности осуществить намеченное, проявить творческие способности и деловые качества, активно заявить о себе. С 28-31 мая возможны крупные расходы.Представителям огненной стихии - Овнам, Львам и Стрельцам - с 11 по 22 мая удастся реализовать интеллектуальные проекты, достойно провестиважные переговоры и совершить необходимые поездки. В третьей декаде месяца при возникновении эмоциональных всплесков желательно заняться спортом или физической работой.Девам и Рыбам для достижения цели необходимо сконцентрироваться на ней, найти общий язык с заинтересованными лицами или ускорить процесс за счет материальных ресурсов.Раки и Козероги почувствуют сложности в межличностных отношениях. Возможны споры, разногласия во мнениях, особенно с 25 мая. Скорпионам и Тельцам главное - не нервничать в первой декаде месяца.С 11 по 22 мая - удачное время для финансовых операций: заработать, получить обещанные деньги, вложить свои капиталы или при необходимости оформить и получить кредит.