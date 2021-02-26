Девы найдут любовь, а Рыбы отправятся в путешествие: гороскоп на неделю

Первый месяц весны будет богат на новые события. Это период завершения старых дел и работы над новыми свершениями. Для кого-то удача будет в делах сердечных, а кому-то посчастливится в карьере. Подробный астропрогноз составила астролог из Ростова Антонина Кариер.♈Овен — представится возможность заработать по-крупному. Сконцентрируйтесь на цели, не давайте эмоциям руководить вами.♉Телец — друзья повлияют на изменения в вашей внешности или имидже. А руководство будет всячески осложнять жизнь.♊ Близнецы — намечаются изменения в вашей деятельности. Возможно проведение аттестации на профессиональное соответствие. Чем спокойнее вы будете реагировать на ситуации в течение недели, тем удачнее она для вас.♋Рак — не упустите шанс продемонстрировать свои знания и умения - это привлечет внимание к вам широкой аудитории и влиятельных персон.♌Лев — есть вероятность получения денег от клиентов, но при этом они могут выставить вам жесткие требования. Решение важной задачи потребует от вас колоссальных сил.♍Дева — если поступит предложение о сотрудничестве, соглашайтесь! Не исключено возникновение новых романтических отношений.♎Весы — решение вопросов, связанных с недвижимостью, ззатормаживаются, но для работы открываются новые перспективы.♏Скорпион — удачная и эффективная для вас неделя. Туман начинает рассеиваться, и четко просматриваются варианты разрешения проблемы. Слушайте свою интуицию.♐Стрелец — кто-то задумается об изменении жилого пространства: реконструкции, перестановки мебели или приобретении недвижимости, а кто-то с головой уйдет в учебу.♑Козерог — неделя располагает к различного рода коммуникациям и освоению новых информационных технологий, сервиса или программ.♒Водолей — появятся новые идеи и предложения для раскрытия вашего потенциала и пополнения бюджета.♓Рыбы — неожиданно отправитесь в короткую поездку. Будьте внимательны за рулем и не принимайте скоропалительных решений.