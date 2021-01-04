Дев ждет прибыль, а Рыбы рискуют попасть в аварию: астропрогноз на неделю

Первая неделя после новогодних праздников обещает быть насыщенной. Это период начала новой жизни и новых свершений. Активной неделя будет для представителей огненных знаков, таких, как Овен и Телец. Однако представителям водных знаков стоит немного притормозить - велика вероятность травмирования и разочарований. Подробный астропрогноз для ростовчан с 11 по 17 января составила Антонина Кариер.♈Овен — Насыщенная и активная неделя вас ожидает. Основная задача- правильно распределить свои силы, так как можно выдохнуться уже во вторник-среду. Можно заработать на предметах красоты и искусства, но при этом, для сохранения бюджета, избегайте импульсивных трат.♉Телец —Если хотите что-то изменить, подходите к вопросу основательно. Если есть, что предложить руководству, излагайте свои идеи аргументировано и пошагово. В противном случае — «гром прогремит» над вашей головой. Берегите горло и голосовые связки.♊ Близнецы — Много полезной информации почерпнете на этой неделе. В сфере обучения, логистики, рекламы, издательской деятельности доходы возрастут.♋Рак —Сложная для вас неделя. Можете попасть под чье -то влияние. В стрессовой для вас ситуации или при отсутствии необходимой информации, не торопитесь давать согласие или принимать решение.♌Лев —Ваша инициативность и поспешность может упираться в стену неприятия окружающими. Организованные действия и владение эмоциями- залог успеха.♍Дева — Лирическое настроение, любовные приключения, у женщин будет возраста больше шансов забеременеть. Увеличивается возможность: выиграть в лотерею, получить прибыль дизайнерам, создателям и продавцам украшений.♎Весы — В семье возможны баталии за главную роль. В работе с информацией важно углубляться в детали и не спешить с выводами.♏Скорпион —Окружение может шокировать и интриговать вас, резкими и поспешными действиями сподвигнуть к ссоре. Сохраняйте спокойствие. Аккуратность и внимание помогут вам достичь цели.♐Стрелец —В начале недели ожидается крупное финансовое поступление - будьте готовы его отработать. Вероятность травмировать конечности еще сохраняется.♑Козерог —Вы можете пробиться в лидеры и решить намеченные задачи, если готовы к последующим обязанностям. Если же вами движет желание навязать свою волю любой ценой- ждите негативной реакции в ответ.♒Водолей —Заменить электрику в доме или провести ремонт- это хорошая идея, а ссорится сейчас - не лучший вариант, много лишнего можете наговорить. Физические нагрузки уменьшат эмоциональные всплески.♓Рыбы —Сможете реализовать свою заветную мечту. И будьте очень внимательны в дороге - вероятность аварий возрастет или в самый неподходящий момент машина может подвести.