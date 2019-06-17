Девочки, запасаемся сумками: ростовчанка Котова рассказала о модных тенденциях



Ростовчанка Татьяна Котова вновь порадовала подписчиков рассказами о модных тенденциях. Она постоянно рассказывает фанатам о том, какие аксессуары или комбинации нарядов сейчас самые актуальные.



Так, по её словам, в этом сезоне модно носить по две сумочки. На показах стилисты подбирают для моделей образы сразу с двумя ридикюлями. Существует множество вариаций: сочетать одинаковые или абсолютно разные по стилям сумки, комбинировать большие с маленькими и монотонные — с разноцветными.



Судя по реакции подписчиков, эта мода пока остаётся только на подиумах и распространилась среди небольшого количества представителей бомонда. Фолловеры Котовой утверждают, что это как минимум неудобно — носить сумки на обоих плечах.



Сама Татьяна тоже шутит по этом поводу. Она написала, что любая женская сумка — это Нарния, в которой можно потеряться. На то, чтобы найти что-то в ридикюле, даже его хозяйке требуется изрядное количество времени.



Тому, кто не следит за последними находками модельеров, трудно воспринимать новые тенденции. В случае с двумя сумками пользователи Сети искренне считают, что это неудобно.

