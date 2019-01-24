Ростовчанка Татьяна Котова рассказала, как привести себя в форму



Ростовчанка Татьяна Котова рассказала поклонникам, как привести себя в форму. Совет для подписчиков она опубликовала на странице в «Инстаграме».



Звезда поведала, что ее любимое хобби – танцы. После праздников она сразу же возобновила занятия. Увлечение не только помогает Котовой похудеть, но и поддерживает ее морально.



– Для меня это каждый раз глоток чего-то нового. С помощью танца можно на время стать другим и рассказать о чем-то сокровенном, – считает певица.



Подписчики согласились с Котовой. Многие отметили, что фигура девушки – лучшее подтверждение ее слов.