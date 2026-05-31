Над 9 районами Ростовской области минувшей ночью сбили более 50 БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об успешном отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. По его данным, в небе над регионом было уничтожено свыше 50 вражеских дронов.

- В ночь на 31 мая Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА, — заявил губернатор.

Атаке подверглись сразу девять районов области: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский.

В настоящее время в Матвеево-Курганском районе продолжаются работы по ликвидации возгорания, которое произошло в результате падения обломков беспилотника. По информации оперативных служб, пострадавших среди мирного населения нет.
Фото: Donday
