Пожарный поезд борется с огнем после атаки дронов в Матвеево-Курганском районе

Специальный пожарный поезд прибыл в Матвеево-Курганский район для тушения возгорания топливохранилища, пострадавшего в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию о привлечении дополнительной техники подтвердила глава местной администрации Дина Алборова.Ночью, 31 мая, в результате падения обломков дронов произошло возгорание на частном предприятии, занимающемся хранением горюче-смазочных материалов, необходимых для нужд сельхозпроизводителей региона. Для обеспечения безопасности проживающих рядом граждан, незамедлительно была проведена эвакуация жителей близлежащих частных домов.- Людям ничего не угрожает. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются, — успокоила глава администрации района.Кроме того, в самом Матвеевом Кургане последствия атаки БПЛА выразились в повреждении зданий аптеки и двух магазинов, а также одного автомобиля. Получили повреждения крыши и остекление зданий. Была повреждена газовая труба, в связи с чем незамедлительно перекрыли подачу газа. На местах происшествий в настоящее время действуют экстренные службы.