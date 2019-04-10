Ростовчанка Татьяна Котова рассказала, какие аксессуары станут модными весной



Певица из Ростова Татьяна Котова рассказала о весенних трендах. Девушка рассказала о своих идеях на страничке в Инстаграме.

Котова уверена, что весной в моду войдут крупные заколки с камнями, бусинами или кружевом. Также в тренде будут ободки и ленты на голове, массивные серьги и чокеры.



- Я вот обожаю массивные серьги, но не все, -пишет певица. - А ободки как-то не очень, но возможно всё же попробую.



О модных тенденциях девушка решила рассказать после нескольких показов. Модельеры порадовали гостей как новыми находками, так и воспоминаниями из прошлого. Девушки на подиумах продемонстрировали различные головные обручи, начиная от тонких косичек из искусственных волос и заканчивая толстыми тканевыми ободками. Крупные серьги же никогда не выходили из моды - они великолепно дополняют как строгие, так и пышные и откровенные наряды.



Сейчас подписчицы бурно обсуждают пост Котовой. Многие обратили внимание на то, что заколки и ободки — это не только красиво, но и практично. Эти аксессуары помогут убрать волосы, тем, у кого они постоянно лезут в глаза.

