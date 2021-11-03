Детская областная клиническая больница покупает две машины за 5,8 млн
Детская областная клиническая больница приобретает два автомобиля общей стоимостью 5,8 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно данным, медучреждение решило купить машины по 2,9 миллиона рублей. В техзадании указано, что больница собирается обзавестись "Тойотами Камри", с кожаными сиденьями и двигателями 2,5 литра.
В автомобилях должны быть подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, мощная мультимедийная система,дисплей мультимедийной системы, аудиосистема с 9 динамиками, поддержка Apple Carplay и Android Auto, USB-разъем для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда, подогрев сидений и другие комфортные детали.
Указывается, что транспортные средства приобретаются за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.