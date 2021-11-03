Детская областная клиническая больница покупает две машины за 5,8 млн

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Детская областная клиническая больница приобретает два автомобиля общей стоимостью 5,8 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.Согласно данным, медучреждение решило купить машины по 2,9 миллиона рублей. В техзадании указано, что больница собирается обзавестись "Тойотами Камри", с кожаными сиденьями и двигателями 2,5 литра.В автомобилях должны быть подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, мощная мультимедийная система,дисплей мультимедийной системы, аудиосистема с 9 динамиками, поддержка Apple Carplay и Android Auto, USB-разъем для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда, подогрев сидений и другие комфортные детали.Указывается, что транспортные средства приобретаются за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.