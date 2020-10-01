Дети из Ростовской области снимутся в новом сериале от создателей «Мажора»

Ростовская область в очередной раз стала площадкой для киносъемок. Создатели сериала «Мажор» приступили к работе над очередной картиной – детективом под рабочим названием «Хрустальный». В центре сюжета – следователь Сергей Смирнов, который приезжает в небольшой шахтерский городок, где орудует преступник. Хрустальный — родной город Сергея, из которого он уехал 20 лет назад и который хотел бы забыть навсегда. Но прошлое возвращается к Сергею, заставляя заново переживать случившееся с ним много лет назад. Именно в прошлом Сергей находит подсказку, которая помогает ему в розыске «хрустального» злодея. Роль следователя сыграет Антон Васильев, а для массовых сцен пригласили местных актеров. При этом некоторым из них нет и 10 лет.Кириллу Кожушко не в диковинку играть роли, но сняться в кино - его мечта. Родители мальчика - Алексей и Марина Кожушко - актеры Новошахтинского драматического театра, поэтому восьмилетний Кирилл легко примеряет на себя разные амплуа, участвуя в детских постановках. Узнав о том, что в родном городе будут снимать сериал, родители мальчика решили идти на пробы.Из-за пандемии коронавируса кастинг проходил заочно. Кирилла взяли на роль не сразу. Когда родители отправили профессиональные фотографии жизнерадостного мальчишки, ассистент по актерам сомневался, что он подойдет под образ. Ведь для сериала им нужен был ребенок, который должен сыграть одинокого грустного персонажа с тяжелым детством, которого обижают сверстники.- Сказали, что слишком холеный и веселый для драматического амплуа, - рассказывает мама маленького актера Марина Кожушко. - Мы решили показать, что он сможет сыграть, и сделали еще одно фото. Было лето, волосы у Кирилла отрасли и выгорели на солнце. Мы разбудили его ночью, предложили еще раз сфотографироваться для драматической роли и отправили снимок. Растрепанный спросонья Кирилл вмиг стал похож на мальчика с тяжелой судьбой.Ассистенту образ Кирилла так понравился, что мальчика пригласили на эпизодическую роль с репликой.Кастинг прошла и дочь новошахтинской актрисы Александры Соповой - Светлана. Ей, как и Кириллу, восемь лет. Также эпизодические роли получили Кирилл и Никита Скулковы. Их отец - Александр Скулков – тоже работает в театре Новошахтинска.В съемках принимали участие и дети, не связанные с театром.В день съемок родители привезли маленьких актеров на площадку и остались ждать их у вагончиков. Ребятам рассказали, что от них потребуется, объяснили, что нужно выполнять все указания режиссера и не смотреть в камеры. В связи с пандемией ребята максимально придерживались социальной дистанции, даже в кадр шли с разных сторон. Всем присутствующим проверяли температуру и напоминали обрабатывать руки антисептиком.В перерывах между съемками ребят часто можно было встретить возле реквизитов. Особенно им понравились мечи, с которыми они устраивали поединки, представляя себя храбрыми воинами.За шесть часов съемочная группа успела отснять эпизоды на различных локациях города практически с первого раза. Когда миссия ребят была закончена, родители забрали их домой. Теперь им остается ждать выхода картины, чтобы увидеть своих чад по ту сторону экрана.Основные локации съемок расположены в Шахтах. Создателям очень понравился интерьер шахтинского городского дворца культуры, именно там пройдет большая часть съёмок. Также в картине будут использованы и другие места Ростовской области. Выход картины запланирован на 2021 год.