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В новом фильме таганрожец Фёдор Добронравов снимется вместе с двумя сыновьями

В новом фильме таганрожец Фёдор Добронравов снимется вместе с двумя сыновьями
Иван и Виктор Добронравовы вместе с отцом снимутся в новом фильме. Съёмки кинокартины «От печали до радости» уже полным ходом идут в Казани. Все трое сыграют главные роли, сообщает «Кинобизнес». Режиссёром фильма выступает Эдуард Парри.

Три Добронравовых впервые задействованы вместе в одном проекте. Работа над картиной ведётся на действующем вертолётном заводе.
Фёдор сыграет Володю Трифонова — трудягу, победителя заводских конкурсов художественной самодеятельности, главу семьи и просто простого мужичка.
В новом фильме таганрожец Фёдор Добронравов снимется вместе с двумя сыновьями
Иван выступит в роли его сына, который влюбился в женщину много старше его. Родители и старший брат (Виктор Добронравов) недовольны выбором и всячески пытаются его отговорить.

Добронравов-старший признался, что давно мечтал сняться в одном фильме с сыновьями.

Помимо Казани, съёмки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главные женские роли исполняют Ирина Пегова и Инга Оболдина.

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