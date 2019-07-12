В новом фильме таганрожец Фёдор Добронравов снимется вместе с двумя сыновьями



Иван и Виктор Добронравовы вместе с отцом снимутся в новом фильме. Съёмки кинокартины «От печали до радости» уже полным ходом идут в Казани. Все трое сыграют главные роли, сообщает «Кинобизнес». Режиссёром фильма выступает Эдуард Парри.



Три Добронравовых впервые задействованы вместе в одном проекте. Работа над картиной ведётся на действующем вертолётном заводе.

Фёдор сыграет Володю Трифонова — трудягу, победителя заводских конкурсов художественной самодеятельности, главу семьи и просто простого мужичка.



Иван выступит в роли его сына, который влюбился в женщину много старше его. Родители и старший брат (Виктор Добронравов) недовольны выбором и всячески пытаются его отговорить.



Добронравов-старший признался, что давно мечтал сняться в одном фильме с сыновьями.



Помимо Казани, съёмки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главные женские роли исполняют Ирина Пегова и Инга Оболдина.