Десятки торговцев рынка «Атлант» провели несогласованный митинг у полпредства ЮФО
Десятки предпринимателей с закрытого рынка «Атлант» провели несанкционированный митинг у здания полномочного представителя президента РФ в ЮФО. Днем 8 июня на улице Большой Садовой, 73 торговцы пытались привлечь внимание чиновников к решению их проблемы - открытию торговых площадок.
Участники мероприятия были одеты в белые футболки с надписями «Спасем "Атлант"» и «Народ выбирает "Атлант"».
Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов накануне требовал от чиновников и силовиков встретиться с предпринимателями закрытых рынков. Власти провели переговоры, однако многие торговцы отказались переезжать.
В отчаянии люди составили петицию с просьбой вернуть их рабочие места, а также написали жалобы на действия полиции в прокуратуру. Однако вопрос так и не решился. Торговцам предлагают другие торговые точки, но многие из них надеются вернуть площадки на старом месте. Рынки существуют несколько десятков лет, и за это время дончане вложили десятки и сотни миллионов рублей, чтобы открыть свое дело на «Атланте» и построить необходимые здания. Лишиться всего в одночасье - настоящий удар для предпринимателей.
Напомним, 27 апреля на аксайские рынки нагрянули несколько тысяч силовиков. «Алмаз», «Овощной», «Атлант» и другие торговые точки признали незаконными. Тысячи людей потеряли работу и единственный доход. Предприниматели долгое время не могли попасть в свои павильоны, чтобы забрать товар. Многие потерпели колоссальные убытки, особенно те, кто продавал скоропортящиеся продукты.
Торговцам с «Овощного» рынка предоставили рабочие места на территории старого аэропорта. Однако прибыль значительно уменьшилась, а за новые площадки требуют арендную плату. Часть предпринимателей стали продавать товары «онлайн». Об оптовой торговле таким способом вообще приходится забыть.
Происходящее связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.