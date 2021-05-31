В Ростове у здания правительства области собрались предприниматели аксайских рынков
Перед зданием правительства Ростовской области собрались десятки предпринимателей аксайских рынков. Акция прошла около 13 часов 2 июня.
Торговцы надели футболки с надписями «Народ выбирает "Атлант"» и «Спасём "Атлант"». Участники акции хотели обратить внимание властей на проблему, сложившуюся с закрытием рынков. Однако торговцам пришлось разойтись, так как на честный разговор никто так и не вышел.
Напомним, недавно те же торговцы выходили к зданию прокуратуры Ростовской области, но также остались без ответа.
Напомним, проблемы у торговцев аксайских рынков начались после задержания главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также совладельцев рынков братьев Бабаевых.
Тысячи предпринимателей остались без работы. Чтобы отстоять свое право торговать на своих рабочих местах, они создали петицию. За месяц она набрала более 16 тысяч голосов. Власти также держат на контроле ситуацию, однако торговцы уже второй месяц сидят без копейки в кармане.