Десятки спортивных мероприятий пройдут в Ростовской области в честь Дня физкультурника



В Ростовской области в 80-й раз отметят День физкультурника. Центром празднования станет Ростов-на-Дону, где состоятся Областной фестиваль детской дворовой футбольной лиги, Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области, а также другие физкультурно-спортивные мероприятия.



В рамках финала дворовой футбольной лиги будут соревноваться юноши от 10 до 16 лет. В этом году состязания собрали 15 936 участников и 1 593 команды. Для сравнения: в 2018 году участвовали 15 тысяч детей и 1 577 команд. Ребята 13-14 лет, победившие в финале, отправятся на Всероссийский фестиваль детского дворового футбола.



- Мы ставим перед собой цель увлечь занятием спортом людей разных возрастов и социальных групп, - отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - В День физкультурника жители всех муниципальных образований региона получат возможность сдать нормативы ГТО. К тому же дончане смогут принять участие в фестивалях, спартакиадах, велопробегах, массовых зарядках и многих других мероприятиях.



Торжественное открытие праздника запланировано на 10 августа. На гребном канале «Дон» губернатор Ростовской области Василий Голубев вручит награды выдающимся деятелям физической культуры и спорта.



В этот же день состоится Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти донского региона. Состязания пройдут по пяти видам спорта: плавание, лёгкая атлетика, мини-футбол, волейбол и уличный баскетбол.



В парке Левобережном 10 августа будут работать более 20 площадок. Гости смогут посетить развлекательную зону, площадки для стритбола, мини-футбола, пляжного волейбола и большого тенниса. К тому же организована работа зон активности для детей и маломобильных граждан, площадка приёма нормативов ГТО. Всем желающим предлагают принять участие в мастер-классах по воркауту.