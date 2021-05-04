Ростовчане пожаловались на рост цен на овощи и фрукты после закрытия аксайских рынков

Жители Ростова-на-Дону пожаловались губернатору на резкий скачок цен на овощи и фрукты после закрытия аксайских рынков. Вопрос Василию Голубеву местный житель задал в прямом эфире городской телепередачи 11 мая.- Пару недель назад перед праздниками закрыли аксайские рынки. И тут же подорожало все: цена подскочила на морковку, помидоры, капусту, - сетует мужчина. - Неужели нельзя это было спрогнозировать и взять цены под контроль?И действительно, цены на рынках начали расти в первые же дни после закрытия рынков. Тысячи поставщиков не знали, куда девать свой товар. Десятки тысяч розничных торговцев не знали, где им закупаться. Так, с первых же дней на 70 рублей подорожали огурцы (до 190 рублей) и редис - на 90 (до 200 рублей). Власти Ростова, пытаясь решить проблему, предоставили места для плодоовощных торговцев на территории старого аэропорта. Однако цены ниже не стали. Напротив, стоимость поднялась и на остальные овощи и фрукты.По словам губернатора донского региона, ситуация уже несколько стабилизировалась.- Ежесуточный мониторинг цен на овощи, фрукты и ряд других продуктов продолжается. Если динамика переходит среднеобластные показатели, то департаменту потребительского рынка поручено вмешиваться в ситуацию или хотя бы узнавать ситуацию, почему так происходит, - рассказал Василий Голубев. - Так и будем работать, пока не найдем решение в соответствии с правилами и законодательством страны, как поддержать предпринимателей.При этом примечательно, что этих самых предпринимателей практически лишили средств к существованию, не разъясняя никаких законов. К людям нагрянули силовики и вскоре вывели всех за пределы рынка. Торговцам раздали бумаги о прекращении договора аренды - без печатей и без подписей. А теперь, когда торговцы третью неделю пытаются вернуть себе рабочие места, власти ищут решение в соответствии с законодательством. Некоторые из предпринимателей торгуют на территории старого аэропорта, но и это не спасает ситуацию.