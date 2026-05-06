За 150 миллионов рублей на Дону продают крупное животноводческое предприятие

Фото: ЦИАН

Крупное животноводческое предприятие в Ростовской области выставили на продажу за 150 миллионов рублей. Информация о продаже комплекса появилась на популярном сайте объявлений в апреле.Покупателю предлагается передовой комплекс общей площадью 120 тысяч квадратных метров, расположенный на участке с удобной транспортной доступностью.Предприятие включает в себя девять функциональных зданий, разработанных с учетом специфики животноводческой деятельности. В их числе - два коровника-маточника, предназначенных для воспроизводства стада и ухода за молодняком, а также два телятника-откормочника для выращивания молодняка до достижения оптимального веса. Еще один телятник обеспечен надлежащими условиями для молодняка на ранних стадиях развития.Для обеспечения собственных кормовых потребностей на территории комплекса имеется цех по производству грубых кормов. Также в состав предприятия входит современная хладобойня, соответствующая всем санитарным нормам и требованиям к обработке мясной продукции, и здание для предубойного содержания скота. Для комфорта персонала предусмотрено отдельное здание.Все объекты оснащены необходимыми коммуникациями и современным оборудованием, что гарантирует бесперебойную работу предприятия.Стартовая цена комплекса составляет 150 миллионов рублей.