Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» выставили на продажу

Фото: Правительство Ростовской области

На аукцион выставили пять дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов». Соответствующая информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На торгах появился лот стоимостью 25 миллионов рублей. В числе продаваемого — права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум предпринимателям и трем компаниям. Две из них находятся в процессе банкротства.Покупатель получит возможность взыскать через суд более 25 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 27 января по 3 марта.Напомним, что ООО «Белая птица – Ростов» занималось производством куриного мяса и яиц. В 2020 году компанию признали банкротом.