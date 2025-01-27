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Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» выставили на продажу

Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» выставили на продажу
На аукцион выставили пять дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов». Соответствующая информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На торгах появился лот стоимостью 25 миллионов рублей. В числе продаваемого — права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум предпринимателям и трем компаниям. Две из них находятся в процессе банкротства.

Покупатель получит возможность взыскать через суд более 25 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 27 января по 3 марта.

Напомним, что ООО «Белая птица – Ростов» занималось производством куриного мяса и яиц. В 2020 году компанию признали банкротом.
Фото: Правительство Ростовской области
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