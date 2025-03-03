Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» не продали на торгах

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С молотка не смогли продать пять дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов». На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Результаты подвели 3 марта. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.В конце января на аукционе появился лот стоимостью 25 миллионов рублей. В числе продаваемого — права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум предпринимателям и трем компаниям. Две из них находятся в процессе банкротства.Вероятно, это могло стать одной из причин, почему предложение осталось без внимания. Не исключено, что лот выставят на торги снова, но за меньшую сумму.Напомним, что ООО «Белая птица – Ростов» занималось производством куриного мяса и яиц. Летом 2019 года компанию признали банкротом.