Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» не продали на торгах
С молотка не смогли продать пять дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов». На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Результаты подвели 3 марта. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.
В конце января на аукционе появился лот стоимостью 25 миллионов рублей. В числе продаваемого — права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум предпринимателям и трем компаниям. Две из них находятся в процессе банкротства.
Вероятно, это могло стать одной из причин, почему предложение осталось без внимания. Не исключено, что лот выставят на торги снова, но за меньшую сумму.
Напомним, что ООО «Белая птица – Ростов» занималось производством куриного мяса и яиц. Летом 2019 года компанию признали банкротом.