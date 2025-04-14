Дебиторские задолженности «Южных строительных технологий» выставили на торги
Дебиторские задолженности ООО «Южные строительные технологии» выставили на торги. На аукционе оказались пять лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей.
Покупатель получит право требования к трем физическим лицам и двум организациям. Среди них ОАО «Резметкон» и «Южная Геологическая Компания». Обе компании также были признаны несостоятельными и находятся в процессе банкротства.
Принять участие в аукционе можно будет с 13 мая. Заявки будут приниматься до 17 июля.
ООО «Южные строительные технологии» были зарегистрированы в Ростове-на-Дону в ноябре 2009. Банкротом ее признали в феврале 2021 года из-за долгов и нереализованных объектов строительства. Спустя два года гендиректора компании Игоря Александрова осудили за мошенничество в отношении участников долевого строительства.