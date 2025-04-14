Дебиторские задолженности «Южных строительных технологий» выставили на торги

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Дебиторские задолженности ООО «Южные строительные технологии» выставили на торги. На аукционе оказались пять лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей.Покупатель получит право требования к трем физическим лицам и двум организациям. Среди них ОАО «Резметкон» и «Южная Геологическая Компания». Обе компании также были признаны несостоятельными и находятся в процессе банкротства.Принять участие в аукционе можно будет с 13 мая. Заявки будут приниматься до 17 июля.ООО «Южные строительные технологии» были зарегистрированы в Ростове-на-Дону в ноябре 2009. Банкротом ее признали в феврале 2021 года из-за долгов и нереализованных объектов строительства. Спустя два года гендиректора компании Игоря Александрова осудили за мошенничество в отношении участников долевого строительства.