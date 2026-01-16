Дачница из Ростовской области дала рекомендации по защите сада зимой

Фото: Donday

Январь в Ростовской области выдался непростым из-за капризов погоды. Обильные осадки в виде снега, гололедицы и изморози стали настоящим испытанием для садов и огородов. Опытная ростовская дачница Евгения Шестакова поделилась с порталом DonDay действенными способами защиты растений от зимних невзгод.Снежный покров – друг садовода, обеспечивающий защиту от морозов и влагу весной. Однако налипание мокрого снега на деревья может привести к деформации крон, поломке ветвей и даже разрушению стволов. Особенно уязвимы старые деревья.Вот несколько советов от Евгении Шестаковой:Обвязка хвойных: До начала сильных снегопадов обвяжите кроны туй, можжевельников и других хвойных шпагатом, двигаясь снизу вверх. Важно не перетягивать ветви, чтобы избежать выпревания хвои. Вместо шпагата можно использовать мешковину, которая также защитит растения от весенних солнечных ожогов.Укрытие для молодых: Небольшие кустарники и молодые деревья можно укрыть с помощью каркаса и подручных материалов, таких как мешковина, спанбонд или лутрасил. Убедитесь, что каркас устойчив и хорошо закреплен в земле, а укрывной материал плотно зафиксирован.Своевременная уборка снега: Если вы не успели заранее подготовить сад к снегопаду, как можно скорее стряхните налипший снег с деревьев. Делайте это аккуратно, метлой, снизу вверх и при температуре воздуха не ниже -10 градусов. Под ветви, которые могут не выдержать тяжести снега, подставьте подпорки. Поломанные ветки аккуратно спилите, а небольшие повреждения зафиксируйте шиной из бинта и планок.В бесснежные морозные дни (ниже -20 градусов) корни растений нуждаются в защите. Замульчируйте приствольные круги слоем торфа, компоста или листвы толщиной не менее 10 см. Молодые саженцы можно немного окучить, но следите, чтобы не допустить выпревания коры. Подгребите снег к стволам деревьев, но не утаптывайте его.Ледяной дождь – еще одна серьезная проблема для садоводов. Евгения рекомендует:Не пытайтесь сбивать лед с деревьев, чтобы не повредить кору.Не разжигайте костры в саду, так как тепло может спровоцировать преждевременный рост почек.У молодых саженцев можно попробовать растопить лед руками, аккуратно освобождая обледеневшие ветви.Под обледеневшие ветви старых деревьев подставьте подпорки. Раскидистые ветви кустарников и хвойных свяжите вместе.Эти простые меры помогут вам защитить свой сад от зимних капризов и сохранить его здоровье и красоту.