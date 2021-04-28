COVID-19 выявили в 43 муниципалитетах Ростовской области

За сутки медики выявили 230 случаев инфицирования коронавирусом в 43 муниципалитетах Ростовской области. Наибольшее число зараженных составили жители донской столицы (76 человек). На втором месте оказался Каменск-Шахтинский (девять человек). А третье делят Новочеркасск, Таганрог, Азов и Сальский район. Там COVID-19 подхватили по семь человек.В Аксайском, Багаевском, Зерноградском районах, Новошахтинске и Шахтах заразились по шесть дончан. Пациентами с коронавирусом стали и по пять жителей Неклиновского и Семикаракорского районов. В Донецке, Гуково, а также Азовском, Кашарском, Мясниковском, Красносулинском, Цимлянском, Каменском, Тарасовском, Константиновском районах - по четыре. По три заболевших выявили в Тацинском, Волгодонском, Усть-Донецком и Батайске.Положительные результаты тестов на коронавирус получили дончане в Дубовском, Матвеево-Курганском, Кагальницком, Морозовском, Целинском, Пролетарском, Волгодонском районах. Там, как в Миллеровском и Пролетарском, вирус подхватили по два человека. На территории Чертковского, Мартыновского, Белокалитвинского, Заветинского, Куйбышевского, Ремонтненского и Орловского районов зафиксировали по одному случаю инфицирования.С начала пандемии в донском регионе диагнозы подтвердились у 87 961 человека. Из них 4 055 не смогли побороть новый вирус. По информации областного правительства, за минувшие сутки не стало 12 человек.