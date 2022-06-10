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Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до 15 июня

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до 15 июня
В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности высшего ранга. Об этом 14 июня сообщили донские спасатели.

Из-за жаркой засушливой погоды пожароопасность будет почти во всех районах региона. Наивысший, пятый, класс ожидается в юго-восточных, южных и центральных муниципалитетах. В их числе - Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, местами - Приазовье. Аналогичная ситуация - в Семикаракорском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Сальском, Целинском, Аксайском и Куйбышевском.

Летом строго запрещено разводить костры, жечь сухую растительность и бросать непотушенные сигареты в местах, где есть возможность возгорания. В случае возникновения пожаров сразу же вызывайте спасателей по номерам: 101, 01 или 112.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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