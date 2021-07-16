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На Дону чрезвычайная пожароопасность сохранится до 22 июля

На Дону чрезвычайная пожароопасность сохранится до 22 июля
Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности пятого (самого высокого) класса. Донские спасатели объявили из-за этого штормовое предупреждение до 22 июля.

Особенно велик риск возгорания в юго-восточных и южных районах, а также местами в северо-восточных. К ним относятся Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Обливский, Милютинский районы. Аналогичная ситуация на сесеро-западе (Верхнедонской, Кашарский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Красносулинский) и центре области (Семикаракорский, Веселовский, Усть-Донецкий, Мартыновский, Багаевский районы).

Также пятый класс пожароопасности сохранится в северной половине Азовского района, Ростове и Приазовье. К последним относится Матвеево-Курганский, Октябрьский, Аксайский, Мясниковский районы. На остальной территории будет высокая пожароопасность (четвертого класса).

В связи с этим жителям донского региона не стоит разводить на природе костры, бросать горящие спички и непотушенные окурки, выжигать сухую траву и камыш. В эти несколько дней нужно быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.

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