На Дону чрезвычайная пожароопасность сохранится до 22 июля

Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности пятого (самого высокого) класса. Донские спасатели объявили из-за этого штормовое предупреждение до 22 июля.Особенно велик риск возгорания в юго-восточных и южных районах, а также местами в северо-восточных. К ним относятся Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Обливский, Милютинский районы. Аналогичная ситуация на сесеро-западе (Верхнедонской, Кашарский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Красносулинский) и центре области (Семикаракорский, Веселовский, Усть-Донецкий, Мартыновский, Багаевский районы).Также пятый класс пожароопасности сохранится в северной половине Азовского района, Ростове и Приазовье. К последним относится Матвеево-Курганский, Октябрьский, Аксайский, Мясниковский районы. На остальной территории будет высокая пожароопасность (четвертого класса).В связи с этим жителям донского региона не стоит разводить на природе костры, бросать горящие спички и непотушенные окурки, выжигать сухую траву и камыш. В эти несколько дней нужно быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.