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В Ростовской области снова объявили пожароопасность высшего ранга

В Ростовской области снова объявили пожароопасность высшего ранга
В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим в ближайшие три дня спасатели объявили штормовое предупреждение.

В период с 12 по 14 августа в юго- и северо-восточной, центральной, южной и северо-западной частях региона прогнозируют пожароопасность наивысшего, 5 класса. Это Каменский, Советский, Боковский, Сальский, Песчанокопский, Целинский, Пролетарский районы.

Немного лучше будет ситуация местами в северо-западных и северо-восточных, а также в южных муниципалитетах. В их число входят Верхнедонской, Белоклитвинский, Егорлыкский, Красносулинский, Зерноградский, Шолоховский и Кагальницкий. Там ожидается пожароопасность 4 класса. Также штормовое предупреждение распространяется и на Приазовье: Октябрьский и Родионово-Несветайский районы.

Приазовье (Октябрьский, Родионово-Несветайский районы) Ростовской области.

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