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Число выздоровевших от COVID-19 в Ростовской области приблизилось к 80 тысячам

Число выздоровевших от COVID-19 в Ростовской области приблизилось к 80 тысячам
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 79 729 человек. За сутки с 4 по 5 мая опасную инфекцию побороли 203 жителя региона.

Стационарное лечение получают 1 772 пациента ковидных госпителей. Из них 19 дончан находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких. Люди не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключают к инвазивным аппаратам ИВЛ. При таком способе обеспечения кислородом вставляют трахейную трубку. При необходимости медики делают надрез на стенке трахеи, чтобы поставить трубку в просвет. Эти пациенты находятся в медикаментозной коме. Еще 152 жителя Ростовской области получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Растет и число заболевших. За сутки диагноз подтвердился у 209 человек, а общее количество достигло 89 071. Как сообщили в областном правительстве, из них 4 100 пациентов не смогли справиться с инфекцией.

Фото: Люберецкая панорама.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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