Число выздоровевших от COVID-19 в Ростовской области приблизилось к 80 тысячам

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 79 729 человек. За сутки с 4 по 5 мая опасную инфекцию побороли 203 жителя региона.Стационарное лечение получают 1 772 пациента ковидных госпителей. Из них 19 дончан находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких. Люди не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключают к инвазивным аппаратам ИВЛ. При таком способе обеспечения кислородом вставляют трахейную трубку. При необходимости медики делают надрез на стенке трахеи, чтобы поставить трубку в просвет. Эти пациенты находятся в медикаментозной коме. Еще 152 жителя Ростовской области получают кислород с помощью масок и мундштуков.Растет и число заболевших. За сутки диагноз подтвердился у 209 человек, а общее количество достигло 89 071. Как сообщили в областном правительстве, из них 4 100 пациентов не смогли справиться с инфекцией.