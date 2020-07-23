В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса приблизилось к 10 тысячам

В донском регионе увеличилось количество выздоровевших от коронавируса людей. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.По состоянию на 25 июля, в области выздоровели уже 9723 инфицированных, в том числе за последние сутки – 143. При этом выросло и количество заболевших. За прошедшие сутки диагноз поставили 124 людям, а общее число инфицированных в донском регионе насчитывает 12 144 человек.По словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Каждый день наблюдается все больше случаев инфицирования после того, как было падение показателей заболеваемости.