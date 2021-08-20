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Число выздоровевших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 105 тысячам

Число выздоровевших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 105 тысячам
Число выздоровевших от коронавируса на Дону приблизилось к 105 тысячам. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области за последние сутки.

По данным на 23 августа, за весь период в области выздоровели 104 945 человек, в том числе за последние сутки – 305. У этих людей нет симптомов заболевания, многие из них уже сделали прививку, чтобы не заболеть впредь.

Наряду с этим растет и число заболевших. На Дону с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 120 тысяч человек, 485 из них - только за последние сутки. Инфекция поражает легкие, из-за чего люди перестают самостоятельно дышать. Страдают и другие жизненно важные органы. Коронавирус бьет по существующим болезням и может стать причиной летального исхода.

Чтобы обезопасить себя от заражения, врачи рекомендуют делать прививку. В Ростовской области уже более миллиона вакцинированных человек.

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