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Число умерших от коронавируса на Дону увеличилось до 127

Число умерших от коронавируса на Дону увеличилось до 127
Новые случаи смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Ростовской области. Регистр умерших за последние сутки пополнили ещё два человека. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 1 июля на Дону от COVID-19 скончались 127 человек.

Новыми жертвами инфекции стали 70-летний пенсионер с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также 44-летняя женщина с ожирением и болезнью сердца. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью.

За весь период эпидемии в Ростовской области официально подтвердили 9 706 случаев заболевания COVID-19. Большая часть умерших — пенсионеры, страдающие хроническими болезнями. Среди скончавшихся есть и люди среднего возраста, а также один ребёнок.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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