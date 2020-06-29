Число умерших от коронавируса на Дону увеличилось до 127
Новые случаи смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Ростовской области. Регистр умерших за последние сутки пополнили ещё два человека. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 1 июля на Дону от COVID-19 скончались 127 человек.
Новыми жертвами инфекции стали 70-летний пенсионер с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также 44-летняя женщина с ожирением и болезнью сердца. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью.
За весь период эпидемии в Ростовской области официально подтвердили 9 706 случаев заболевания COVID-19. Большая часть умерших — пенсионеры, страдающие хроническими болезнями. Среди скончавшихся есть и люди среднего возраста, а также один ребёнок.